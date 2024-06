Si è giocata sul campo di Legnano la nona giornata di campionato per i piccoli Under 12 contro il Rho. Un match che visto la vittoria del Rho baseball.

Sconfitta casalinga per il Legnano baseball contro Rho

Partita giocata discretamente dai ragazzi di Legnano che hanno mostrato buone cose in attacco, con belle valide (in evidenza Angelo e Mikele) e corse grintose sulle basi. Bene anche in difesa con belle eliminazioni.

Purtroppo qualche errore di troppo nelle fasi difensive ha permesso agli avversari di portare a casa qualche punto in più di quelli meritatamente segnati grazie alle valide ottenute contro i lanciatori di Legnano.

Sul monte Diego e i due Andrea si sono difesi abbastanza bene riuscendo in molti casi a fermare le mazze del Rho. Alla fine quei piccoli errori difensivi e i passaggi a vuoto dei lanciatori, oltre ovviamente al merito degli avversari che si sono dimostrati capaci di buone azioni difensive e buone battute, hanno portato ad un risultato finale di 9-12.

Prossima partita sabato 8 giugno da giocare a Malnate.