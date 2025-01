Sconfitta casalinga per i Knights di Legnano che perdono contro Treviglio.

Sconfitta casalinga per i Knights contro Treviglio

Scontro al vertice per i Knights che ospitano la Tav Treviglio alla Soevis Arena riempita con più di 1700 tifosi legnanesi. L’inizio è nefasto con la rottura del tabellone che rallenta l’inizio della gara, già priva di diversi protagonisti da entrambe le parti.

I primi due sono per Scali ma sarà l’unico vantaggio biancorosso.

Zanetti segna per Treviglio ma sono Vecchiola e Alibegovic a dare il primo vantaggio sul 8-13, e sempre Alibegovic quello del 10-17.

Scali segna la tripla e anche Raivio infila il canestro, ma Marcius respinge Legnano, che segna con Agostini la tripla del 20-25 prima del 20-27 del 10’ fissato da Cagliani.

Secondo periodo che vede subito il primo vantaggio in doppia cifra per Treviglio con Vecchiola, Knights che segnano con Sodero e la schiacciata di Agostini, ma faticano in difesa, bucata da Alibegovic, Sergio e Reati fino al 29-40.

Quarisa prova a destare la SAE Scientifica, ma Reati segna ancora da fuori per una Treviglio che ha dall’arco il 42%.

Legnano prova a limare il gap con Quarisa e Oboe, ma Reati è in stato di grazie e solo l’ultima penetrazione di Raivio porta Legnano al –10 del 38-48, che diventa 40-50 al 20’.

La seconda parte del match

Terzo periodo in cui Treviglio sembra chiudere la gara andando anche al +16, ma Legnano dopo la metà del quarto mette a segno qualche punto, per un elastico che si allunga e si accorcia fino al 58-71 del 30’, che da l’idea di una gara chiusa.

L’inizio dell’ultimo periodo però è brillante per Legnano che mette un primo parziale di 5-0 per il 65-72, poi, un secondo parziale per il 71-75 con Agostini, Scali e Raivio protagonisti che riapre del tutto la gara.

Purtroppo una percentuale ai liberi veramente bassa (10/24 pari al 41%) condanna i Knights che hanno la possibilità di riagganciare la partita, ma la vedono sfuggire fino al 76-85 finale.

Prossimo appuntamento per Legnano il derby “fuori casa” alla Soevis Arena contro Saronno mercoledì 29 e poi un nuovo turno casalingo contro la Virtus Imola sabato 01 febbraio.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET 76-85 (20-27, 20-23, 18-21, 18-14)

SAE Scientifica Legnano: Guido Scali 17 (3/9, 3/4), Nik Raivio 14 (4/8, 1/3), Pietro Agostini 14 (4/5, 2/4), Guglielmo Sodero 11 (3/4, 0/3), Francesco Oboe 7 (2/4, 1/3), Mattia Mastroianni 7 (2/2, 1/5), Andrea Quarisa 6 (3/4, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Ezio Gallizzi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 24 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Nik Raivio 9) - Assist: 15 (Francesco Oboe 6)

TAV Treviglio Brianza Basket: Tommaso Vecchiola 16 (2/10, 2/5), Davide Reati 16 (0/3, 5/7), Denis Alibegovic 14 (4/6, 1/3), Aleksandar Marcius 14 (6/8, 0/1), Giacomo Zanetti 10 (3/9, 1/3), Matteo Cagliani 8 (1/1, 2/4), Luigi Sergio 6 (3/5, 0/0), Luca Manenti 1 (0/4, 0/0), Cheick Yaya Sissoko 0 (0/0, 0/0), Lionel Abega 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0), Giacomo Carpi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 43 14 + 29 (Aleksandar Marcius 11) - Assist: 16 (Giacomo Zanetti 5)