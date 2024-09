Il cammino nei playoff di serie C del Legnano Kemind si è aperto con una sconfitta per 10-3 sul campo degli Old Rags Lodi.

Sconfitta all'esordio nei playoff per il Legnano Kemind

I biancorossi, dopo aver chiuso al primo posto il girone B, hanno aperto in trasferta la loro serie delle semifinali, finendo subito sotto nel punteggio, con i padroni di casa che hanno segnato due punti nel primo inning e quattro nel quarto.

Il Legnano Kemind ha poi accorciato le distanze tornando fino al -3 ma un altro break di 4-0 ha chiuso i conti, permettendo ai lodigiani di portarsi in vantaggio nella serie che proseguirà domenica allo stadio Peppino Colombo con gara-2 e l'eventuale bella.