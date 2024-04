Sì è disputata sul campo di Rho la seconda partita del campionato Under 18 per la NetSystem Legnano-Bulls. I ragazzi di entrambe le squadre hanno regalato una partita combattuta fino all'ultimo minuto.

Sconfitta a testa alta per l'under 18

Ottimo lavoro sul monte di lancio di Gabriele Moschetto. Il lanciatore ha affrontato i giocatori avversari con una serie diversa di palle che ha messo il Rho in difficoltà. L'efficace gioco difensivo dell'interbase Angel Cantalicio Vasquez, in tandem con il seconda base Riccardo Meringolo, ha portato al 4 inning un rapido doppio gioco che ha eliminato due avversari in una volta sola.

All'ultimo inning, purtroppo, i padroni di casa hanno messo a segno l'ultimo punto che ha decretato la vittoria del Rho. Indipendentemente dal risultato, però, i nostri ragazzi sono usciti dal campo a testa alta.