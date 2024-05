Si è disputata sul campo di Bollate la quinta partita del campionato Under 18 per la NetSystem Legnano-Bulls.

Sconfitta a testa alta per l'under 18 del Legnano Baseball

Dopo un inizio in sordina per entrambe le squadre, i ragazzi si sono dimostrati competitivi. Peccato per alcune indecisioni che sono costate i punti decisivi della partita, finita 6-4.

Da segnalare la battuta di Juan Alberto Contreras del Orbe che ha mandato la palla oltre gli esterni, permettendo a Angel Cantalicio Vasquez di arrivare a casa base.