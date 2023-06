Sconfitta a testa alta per il Legnano Baseball under 15

Sconfitta casalinga per l'under 15 del baseball Legnano con il Rho (3-12) ma tante le note tecniche positive di crescita per i biancorossi.

Sconfitta a testa alta per il Legnano baseball

Nella sesta partita di campionato della nostra under 15, nonostante il risultato poco soddisfacente, i ragazzi hanno dato prova di un buon affiatamento in campo. Da segnalare due belle prese al volo da parte di Angel Cantalicio da interbase e Simone Gallazzi da seconda base. Ottima l’assistenza in prima del ricevitore Riccardo Meringolo, che ha portato all’eliminazione del corridore avversario. Siamo pronti per il riscatto nella prossima gara.