Sconfitta a retrocessione in serie D per la Rari Nantes Legnano

Sconfitta e retrocessione in serie D per la Rari Nantes

Sconfitta di misura per la Rari Nantes Legnano, nel penultimo turno di Serie C di pallanuoto maschile. A Monza finisce 5-2 contro Onda Blu; risultato tutto sommato apprezzabile, considerata la prolificità offensiva stagionale dei padroni di casa. La sconfitta certifica una retrocessione in Serie D, per la RNL, che attendeva solo l’aritmetica per l’ufficialità.

“Nessuna tragedia. L’anno prossimo lavoreremo con calma per ricostruire, partendo dall’esperienza acquisita in questa stagione”, commenta Gojko Separovic, Direttore Sportivo della Rari Nantes Legnano.

Onda Blu-RNL: 5-2 (Parziali: 2-1, 1-0, 1-0, 1-1)

Marcatori RNL: Riefoli, Borsa