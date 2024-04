Si è disputata sul campo di Codogno la terza partita del campionato Under 18 per la NetSystem Legnano-Bulls. Purtroppo questa volta i ragazzi non hanno ingranato la marcia giusta.

Sconfitta a Codogno per l'under 18

Da segnalare l'astuta rubata in seconda di Federico Moschetto e le tre precise prese al volo dell'esterno centro Martino Colombo. Alla fine, però, i troppi errori hanno portato i ragazzi a perdere fiducia in se stessi, decretando la vittoria per 7-2 dei padroni di casa, ma sicuramente quest'esperienza negativa servirà per fare meglio la prossima volta.