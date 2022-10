Scherma, prima prova zonale per cadetti e giovani

Il PalaBorsani di Castellanza ha ospitato la 1° Prova Zonale di scherma di qualifica ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani per la Zona 1, convogliando su Legnano i migliori spadisti Under 20 del Centro-Nord.

Scherma, i migliori giovani a confronto

Le prove della categoria Cadetti, andate in scena sabato 15 ottobre, sono state vinte da Giulia Baldassa (Circolo Scherma Castelfranco Veneto) ed Ettore Leporati (Associazione Scherma Pro Vercelli). Quelle Giovani, disputate domenica 16, da Carola Maccagno (Aeronautica Militare) e Simone Mencarelli (Fiamme Oro Roma).

Tanti gli atleti e le atlete lombardi che si sono messi in mostra. Nella gara maschile Giovani, due spadisti della Sala di Scherma Società del Giardino sono saliti sul terzo gradino del podio: Nicolò Del Contrasto e Giacomo Patrick Pietrobelli. Ottavo posto per Niccolò Gionfriddo della Polisportiva Scherma Bergamo. Nella spada femminile Giovani, oltre alla vittoria di Carola Maccagno, da quest’anno tesserata per il Giardino dove si allena con Alfredo Rota, è arrivato il quinto posto di Giada Incorvaia (anche lei del Giardino) e l’ottavo di Francesca Vai (Scherma Cariplo Piccolo Teatro).

La prova dei cadetti

Tra le Cadette, la migliore è stata Dorotea Tarantini (Sala di Scherma Società del Giardino), al decimo posto. Nelle 16 si è piazzata anche Francesca Vai (Piccolo Teatro). Tra i Cadetti, tre lombardi nei primi 16: Michele Queiroli decimo (Circolo della Spada Mangiarotti), Davide Ancona undicesimo (Club Scherma Sesto) e Cristian Vittini tredicesimo (Bresso Associazione Schermistica).

Tutti i risultati completi sono consultabili a questi link:

GIOVANI: https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2022-10-16-15_Legnano_-

_1_p._Qual_Giovani_Zona_1_Spada/

CADETTI: https://www.4fence.it/FIS/Risultati/2022-10-16-15_Legnano_-

_1_p._Qual_Cadetti_Zona_1_Spada/index.php