Sarà tra Legnano e Saronno la finale del Memorial Morelli

Seconda semifinale del XIII Memorial Morelli che vede affrontarsi Legnano e Fiorenzuola.

La partenza non è facile per Legnano e Fiorenzuola spinge bene sull’acceleratore con Negri per prendere subito 8 punti di vantaggio sul 4-12, che inizia ad impensierire i Knights. Sodero prende in mano la situazione e i suoi 7 punti mettono una pezza, fino all’entrata di Agostini che, con altri 7 punti, riporta la Sae Scientifica a contatto, permettendo poi anche il sorpasso sul 23-21.

Passata la paura, il pensiero è che Legnano possa giocare con fluidità, ma nel secondo periodo è ancora Fiorenzuola a sembrare più precisa in attacco e in difesa. Pavlovic arma la sua mano e, insieme a Galassi, punisce ogni errore difensivo dei Knights, che provano sempre con Agostini e Quarisa a ribattere colpo su colpo, ma il secondo periodo è favorevole ai Bees che chiudono avanti dopo 20’ sul 40-44

Alla ripresa del gioco i primi minuti sono piuttosto algidi, ma dopo che le squadre rompono il ghiaccio, il punteggio ricomincia a camminare.

Legnano trova linfa dalle triple di Mastroianni e Agostini, anche se un colpo al costato mette fuori gioco capitan Quarisa per il resto della gara; mentre per Fiorenzuola è soprattutto Negri a mettere in difficoltà la difesa biancorossa, che però chiude bene e al 30’ il nuovo tabellone del PalaBorsani segna il 61-57

Ultimo periodo in cui Legnano piazza 5’ minuti di grande intensità e chiude la gara.

La difesa recupera buoni palloni e in attacco ci pensano sempre Agostini e Mastroianni a mettere punti fino al +15 del 80-65. Gallizzi e Sodero risolvono alcune azioni piuttosto complicate, in modo che i punti di un intraprendente Venturoli non siano un particolare problema, in una partita che si chiude per 82-69.

Crescente intensità di Legnano che parte male ma, minuto dopo minuto, aumenta la sincronia dei propri meccanismi e, come spesso è successo in queste prime amichevoli, nella seconda metà riesce a prendere un buon margine.