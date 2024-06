Sancat Firenze si aggiudica il Torneo delle Contrade

Finisce l'ottava edizione del Torneo delle Contrade del Palio di Legnano, iniziato il 31 maggio e concluso 2 giugno, con la vittoria del Sancat Firenze.

Torneo delle Contrade del Palio di Legnano

Nell'ultima giornata di gare si sono delineate le due classifiche finali e assegnati anche i premi individuali alla fine dei tre giorni in cui sono state giocate 44 gare con 234 giocatori professionisti coinvolti.

Nato come torneo ad 8 squadre, in questa edizione i Knights che organizzano da anni questa manifestazione hanno infranto tutti i record.

Con il torneo di qualificazione sono state 24 squadre + 16 quelle che hanno partecipato globalmente al torneo 2024, con oltre 400 ragazzi del 2013 e 2014 coinvolti.

Sono state rappresentate 6 regioni italiane e 4 nazioni europee per un totale di oltre 70 gare giocate in 5 giorni su 6 palestre cittadine.

I numeri difficilmente mentono, questa è stata sicuramente l'edizione con i numeri più alti di sempre.

Oltre al Palio, un'eccellenza fondamentale per la città di Legnano è senza dubbio il basket; un connubio che stimola curiosi sia come aziende sia come tifosi che hanno riempito il PalaBorsani nella giornata di domenica con quasi 1000 persone presenti.

Ricordiamo che le 8 squadre che hanno conquistato il torneo del Palio, avranno diritto alla partecipazione automatica nella prossima edizione 2025.

Oltre a queste 8, la partecipazione è garantita anche alla squadra che ha vinto il torneo Provaccia (Pall. Cantù) e a quella che ha vinto il premio "Spirito Del Palio – Barbara Costa" (Granada)

Ecco qui sotto tutti i vincitori premiati dal presidente dei Knights, Marco Tajana, e dal sindaco di Legnano, Lorenzo Radice.

Classifica finale Provaccia

1 - Pall. Cantù – San Martino

2 - Urania Milano – San Magno

3 - Trieste – Legnarello

4 - Libertas Cernusco – San Domenico

5 - Virtus Luino – Sant’Erasmo

6 - Granada – San Bernardino

7 - Seregno – La Flora

8 - Aurora Desio – Sant’Ambrogio

Classifica finale Palio

1 - Sancat Firenze – San Domenico

2 - Olimpia Milano – Sant’Erasmo

3 - Bernareggio – La Flora

4 - Legnano Knights – Sant’Ambrogio

5 - Virtus Bologna – San Martino

6 - BAT – Legnarello

7 - Bayern Monaco – San Bernardino

8 - Etruria – San Magno

Premi dei contest ed individuali

AIRDOM 3 POINT CONTEST: Fonda Francesco (Azzurra Trieste)

AIRDOM SKILL CHALLENGE: Morandi Francesco (Legnano Knights)

AIRDOM GIRO DEL MONDO: Urania Milano

MIGLIOR QUINTETTO: Mario Di Rienzo (Virtus Bologna), Fousseni Umar (Bayern Monaco), Alec Trincavelli (Legnano Knights), Bugada Jacopo (Berareggio) e Costa Emanuele (Olimpia Milano)

MVP: Montesi Eleonora (Sancat Firenze)

Premio "Spirito del Palio"- Barbara Costa

Granada