Torna sulle maglie dei Knights la scritta Pallacanestro Legnano, ma come quando ci fu il remeber Olimpia Legnano, non porta grande fortuna ai biancorossi che perdono in casa contro San Vendemiano dopo un supplementare.

San Vendemiano rovina la festa ai Knights di Legnano

L’inizio è di sostanziale equilibrio: per un canestro di Quarisa ne arriva uno di Oxilia, per uno di Mastroianni, uno di Gluditis e così, nessuna delle due squadre riesce a prendere un vantaggio significativo.

Le percentuali sono buone e gli attacchi più apprezzabili delle difese che non rispondono presente all’appello, con il punteggio che al suono della prima sirena è sul 23-26.

Il secondo periodo è la continuità naturale del primo con Sodero che segna da fuori come Agostini, Antelli e Fabiani a rispondere in maniera convinta.

La partita scorre senza nessun break, piacevole per il pubblico ma non tanto tecnica e tattica.

Sul finire del quarto una fiammata di Mastroianni, Raivio e Quarisa lancia Legnano sul +11 del 47-36, ma il Rucker non si scompone e i canestri di Gluditis e Oxilia, fissano il 49-43 dell’intervallo.

La ripresa e il pareggio degli ospiti

Dopo la pausa lunga, la gara riprende con San Vendemiano che pareggia in una manciata di azioni, Legnano riprova ad allungare con Quarisa e Raivio, ma Zacchigna e Fabiani non lasciano scappare i Knights.

Ci vuole una fine del quarto di grande impatto per portare Legnano di nuovo al vantaggio in doppia cifra e Mastroianni, Agostini, Scali e Raivio siglano il break del 69-58 che, nelle proporzioni è simile al 72-62 del 30’.

Il vantaggio biancorosso però viene annullato in qualche minuto del quarto periodo con uno 0-10 veneto per il 74-74 del 34’.

Da qui alla fine della partita non ci sarà nessun vantaggio importate per nessuna delle due squadre.

Il canestro finale di Raivio fissa il 88-88 del 40’, senza che il Rucker faccia un tiro convincente per vincere; si va quindi al supplementare.

San Vendemiano segna subito dalla lunetta, Legnano risponde con Agostini da 3, ma i Knights sembrano un po' spenti.

Gluditis e Antelli segnano da 3 e anche se ci sono diversi possessi alla fine della partita, si chiude qui la gara che poi finisce 99-105.

Una sconfitta casalinga che rovina la festa delle leggende del Legnano Basket presenti in massa alla partita, e toglie anche la prima posizione ai Knights vista la contestuale vittoria di Treviglio.

Prossimo appuntamento per i Knights la difficilissima trasferta contro l’Andrea Costa Imola di sabato prossimo al PalaRuggi.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - RUCKER SAN VENDEMIANO 99-105 (23-26, 26-17, 23-19, 16-26, 11-17)

SAE Scientifica Legnano: Pietro Agostini 23 (7/8, 3/4), Nik Raivio 22 (7/13, 1/5), Mattia Mastroianni 14 (4/5, 2/8), Guglielmo Sodero 11 (1/4, 3/6), Andrea Quarisa 8 (3/4, 0/0), Ezio Gallizzi 8 (2/4, 1/6), Francesco Oboe 6 (3/5, 0/2), Guido Scali 4 (1/2, 0/0), Francisco Fernandez 3 (0/0, 1/2), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Andrea Quarisa 7) - Assist: 17 (Guido Scali 4)

Rucker San Vendemiano: Kristaps Gluditis 31 (1/3, 8/13), Alberto Cacace 18 (2/5, 2/5), Michele Antelli 15 (3/3, 3/5), Tommaso Oxilia 12 (5/8, 0/0), Andrea Tassinari 10 (4/6, 0/3), Jacopo Preti 9 (1/4, 2/4), Luca Fabiani 6 (1/3, 0/0), Mauro Zacchigna 4 (2/5, 0/3), Enrico Tadiotto 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla Cia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 23 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Tommaso Oxilia 9) - Assist: 19 (Andrea Tassinari 8)