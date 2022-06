Si è chiuso con una vittoria per la Virtus Bologna il Torneo delle Contrade 2022. Nella giornata di ieri si sono concluse infatti le ultime partite dei due tabelloni: Palio e Provaccia del trofeo di basket legnanese.

San Martino pigliatutto, alla Virtus Bologna il Torneo delle Contrade

In quello del Palio, come detto a vincere è stata la compagine felsinea, mentre quello della Provaccia se l'è aggiudicato invece l'Azzurra Trieste. A far da padrone al PalaBorsani è però stato lo spettacolo con un sabato ricco di emozioni con partite decise all'ultimo tiro (come Cernusco - Venezia). Gare sempre emozionanti e con una calda cornice di pubblico che dopo due anni di palestre semi-vuote o di palazzetti con entrata limitata è sicuramente un bel vedere.

Ecco i risultati della giornata che hanno portato alle finali dei due tabelloni:

Granada - Bayern Monaco 43-16

Reyer Venezia - Cernusco 36-34

Ma.Go. - Trieste 31-41

Knights Bianchi - Vigevano 24-52

Vittuone - Sangiorgio 29-19

Virtus Bologna - Urania Milano 42-32

Lonate - Trento 41-29

Finale 3/4 posto Provaccia

Knights Bianchi - Ma.Go 19-30

Finale 3/4 posto Palio

Bayern Monaco - Urania Milano 29-27

Finale 1/2 posto Provaccia

Vigevano - Trieste 22-37

Finale 1/2 posto Palio

Virtus Bologna - Granada 37-30

Dopo 3 giorni di accese "battaglie" sul terreno del PalaBorsani e delle palestre di Legnano, ecco le classifiche finale e i primi della VI edizione del Torneo delle Contrade del Palio di Legnano. Da notare che entrambi i tabelloni sono stati vinti da San Martino che così ha realizzato il classico "cappotto".

CLASSIFICA PROVACCIA

1 - Azzurra Trieste - San Martino

2 - Vigevano - San Domenico

3 - Ma.Go - San Magno

4 - Knights Bianchi - Legnarello

5 - Baskettiamo - Sant'Erasmo

6 - Knights Rossi - San Bernardino

7 - Luino - La Flora

8 - Sangiorgese - Sant'Ambrogio

CLASSIFICA PALIO

1 - Virtus Bologna - San Martino

2 - Grandana - Legnarello

3 - Bayern Monaco - San Domenico

4 - Urania Milano - Sant'Erasmo

5 - Lonate - San Magno

6 - Reyer Venezia - Sant'Ambrogio

7 - Cernusco - San Bernardino

8 - Aquila Trento - La Flora