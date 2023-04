Samuel Quaranta è un fulmine e si aggiudica la Coppa Caduti Nervianesi

L’abbiamo conosciuto e apprezzato protagonista nella categoria Allievi sulle strade dell’Altomilanese difendendo i colori del Pedale Senaghese.

Coppa Caduti Nervianesi: Quaranta è il vincitore della 76esima edizione

Oggi Samuel Quaranta, 21 anni (figlio di quell’Ivan Quaranta che ha impreziosito la bacheca del Biringhello vincendo il titolo mondiale Juniores) torna prepotentemente alla ribalta.

Grazie a uno sprint imperiale, il bravo Élite Under 23 oggi in forza al Team Colpack Ballan si è aggiudicato l’edizione numero 76 della Coppa Caduti Nervianesi che l'Unione Sportiva presieduta da Enrico Fontana ha perfettamente organizzato nel tradizionale giorno del 25 aprile.

Un violento nubifragio a 30 km dall'arrivo spariglia le carte in tavola

Dopo che una delegazione del club ha deposto una corona di fiori al monumento ai Caduti in piazza della Vittoria alla presenza del sindaco di Nerviano Daniela Colombo e di alcuni rappresentanti della sezione Anpi, la corsa è entrata nel vivo.

Quando si è abbassata la bandiera a scacchi della partenza, si è mosso il gruppo forte di 163 concorrenti in rappresentanza di alcune delle migliori formazioni a livello nazionale Élite e Under 23. Per loro da percorrere 153 km suddivisi su cinque giri iniziali di un circuito a lungo raggio di 19,1 km e quattro finali a breve raggio di 10 km.

Come sempre, numerosi sono stati i tentativi di fuga per anticipare le squadre dei velocisti che hanno però fatto buona guardia. Il momento giusto sembra essere quello colto da Stefano Baffi (Solme Olmo), Kevin Bonaldo (Work Service), Andrea Cheula (Aries Cycling), Giovanni De Carlo (Sias Rime), Matteo Niccoli (Gragnano Sporting Club), Matteo Zurlo (Uc Trevigiani). I sei guadagnano un minuto di vantaggio prima che sulla corsa, quando mancano una trentina di chilometri all’arrivo, si abbatte un violento nubifragio che spariglia le carte in tavola. In una situazione oggettivamente complicata con pioggia e qualche chicco di grandine, il gruppo (forte di una sessantina di temerari rimasti in gara) ha buon gioco e ritorna sui fuggitivi.

Primo sotto lo striscione d'arrivo dopo una progressione impressionante

Le squadre dei velocisti si mettono all’avanguardia del plotone e si preparano alla volata. Il treno della Colpack non sbaglia nulla. Ai 300 metri Davide Boscaro lancia la ruota veloce di Samuel Quaranta la cui progressione è impressionante. Il corridore di origini bergamasche sfreccia per primo sotto lo striscione d’arrivo precedendo Davide Ferrari della Solme Olmo e il russo Ivan Smirnov (PC Baix Ebre) che aveva vinto la Coppa Caduti nel 2021.

Per Samuel Quaranta è la prima vittoria stagionale.

L'ordine d'arrivo

Samuel Quaranta (Team Colpack Ballan, km 153 in 3h14’56” media 47,093 km/h), Davide Ferrari (Solme Olmo), Ivan Smirnov (PC Baix Ebre), Tommaso Bessega (Eolo Kometa), Kevin Bonaldo (Work Service), Marco Cao (Uc Trevigiani), Cristian Rocchetta (Uc Trevigiani), Andrea Biancalani (Beltrami TSA), Vittorio Carrer (Velo Racing Palazzago), Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club).

Tutte le foto sono di Elena Di Vincenzo