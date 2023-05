La Sampdoria passa di mano: il club ora è di Andrea Radrizzani, nato a Rho e cresciuto a Barbaiana, frazione di Lainate.

Sampdoria: il club ora è del lainatese Radrizzani

La Sampdoria passa di mano. Massimo Ferrero ha annunciato di aver ceduto il club a Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

L'imprenditore romano aveva rilevato il club nel 2014. "Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non 'tocco palla' con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me - ha detto Ferrero - Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio".

La Sampdoria inizierà così il prossimo campionato di Serie B con quattro punti di penalizzazione, che potrebbero essere tre in caso di sentenza favorevole sul ricorso. Una volta completata tale procedura, Radrizzani e Manfredi completeranno l’iter per l’acquisto del club. La nuova proposta inviata oggi pomeriggio, soggetta a modifiche per soddisfare le richieste di Massimo Ferrero, dovrebbe essere accettata nelle prossime ore dal Viperetta. L’accordo totale è ormai vicino.

Nelle scorse ore il comunicato diramato dalla Gestio Capital per annunciare l'acquisizione del club da parte di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani:

"È stata una vera e propria corsa contro il tempo. Una trattativa lunga ed estenuante che solo nella serata di martedì 30 maggio ha visto la sua positiva conclusione. Matteo Manfredi, Principal di Gestio Capital e Andrea Radrizzani, Chairman di Aser Group, esprimono tutta la loro soddisfazione per la chiusura dell’operazione che li ha portati all’acquisizione della Unione Calcio Sampdoria. "Adesso possiamo dirlo – apre Andrea Radrizzani – è stata una vera e propria battaglia, ma possiamo finalmente dire di avercela fatta. Siamo a dir poco entusiasti nel poter annunciare di aver portato a termine l’acquisizione di questo straordinario club. La storia ed il blasone della Samp sono salvi e la mia felicità penso sia quella di tutte le persone che per questi colori stavano soffrendo. Il mio ringraziamento in questo momento va soprattutto a tutte quelle persone che hanno lavorato senza sosta per far sì che questo accordo trovasse una giusta conclusione. Ed in particolare devo rivolgere un grandissimo grazie a Matteo (Manfredi n.d.r.) e all’avvocato De Gennaro. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Da oggi si volta pagina… ed io personalmente non vedo l’ora di mettermi al lavoro”.

Ma chi è Andrea Radrizzani ?

E' un vero e proprio self-made man. È l'uomo della provvidenza per i tifosi del Leeds United; ma è anche colui che attraverso MP & Silva ha coordinato le trattative per garantire i diritti di trasmissione della Premier League in 51 diversi Paesi, compreso tutto il Medio Oriente.

Radrizzani nasce a Rho e cresce a Barbaiana. Spesso nelle sue interviste ci tiene a precisarlo, in ogni successo imprenditoriale è sempre importante e anche essenziale ricordare da dove si è partiti. Ha la fortuna di crescere in una famiglia semplice ed umile, di lavoratori: papà elettricista e mamma elettricista alla Telefunken.

Viene supportato e spinto a continuare gli studi, all' università si appassiona, approfondisce e si specializza in Sport Business laureandosi in Iulm. La visione e la missione della sua vita professionale sembra chiara sin dall'inizio.

Da Barbaiana a Singapore, da New York a Genova.