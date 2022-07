Salto in lungo, la giovane Marta Amani conquista la settima maglia Tricolore consecutiva

“Qualche dettaglio non è funzionato al meglio - racconta la campionessa italiana assoluta indoor 2022 -, speravo di avvicinarmi maggiormente al personale a 6,51, ne parlerò con la mia allenatrice Fiorella Colombo. Stiamo lavorando per i Mondiali di Cali: l’obiettivo è entrare in finale, poi si vedrà”. Domani correrà anche i 200, ma in stagione vanta pure un eccellente 53.42 sui 400: “Li tornerò a correre forse a settembre in chiave Societari, ma sento più “miei” i 200”.