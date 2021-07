Salto in alto, Edoardo Stronati si laurea campione italiano Allievi

Salto in alto, straordinario risultato per Edoardo Stronati, il 17enne lainatese che difende i colori della Pro Sesto Atletica.

Salto in alto, titolo e record per Edoardo Stronati

Sulla pista di Rieti, già a lui molto cara per precedenti vittorie, Edoardo si è laureato campione italiano Allievi. Accanto alla coach Daniela Frasani, il giovane talento dell’atletica italiana non si è limitato a riprendersi un titolo che già deteneva: superando l’asticella posta a 2,16 metri, Edoardo Stronati ha stabilito il nuovo record italiano di categoria. E’ un dominio assoluto, quello del lainatese che detiene titolo italiano e record anche indoor.

Ora volerà a Tallinn per gli Europei Under 20

Le emozioni, per lui, non sono però finite: tornato da Rieti, Edo farà le valigie per andare a Tallinn, in Estonia, dove la prossima settimana difenderà i colori della nazionale italiana ai Campionati europei Under 20: gareggerà con avversari molto più grandi di lui, ma talento e coraggio non gli mancano di sicuro.

Nella foto di copertina (Emiliano Grillotti/Fidal): Edoardo Stronati trionfante con il tricolore