Sacco Legnano: seconda doppietta stagionale con le Bulls

Softball

Le biancorosse si sono imposte in entrambe le sfide giocate sabato contro le Bulls Rescaldina.

Sacco Legnano, seconda doppietta stagionale per le biancorosse, impostesi in entrambe le sfide giocate sabato contro le Bulls Rescaldina, rispettivamente per 6-1 e 7-3.

Sacco Legnano: doppia vittoria nella "trasferta" di ieri

Le ragazze della Sacco, formalmente in trasferta anche se il match si è giocato tra le mura amiche dello stadio Peppino Colombo, in gara-1 dopo tre inning senza punti da ambo le parti hanno sbloccato il risultato nel quarto grazie a Giada Bramati e preso il largo con altri quattro punti nel sesto. Le Bulls a quel punto sono riuscite almeno ad accorciare le distanze prima del definitivo 6-1 firmato da Stephanie Gosselin. In gara-2, sempre Gosselin ha spinto subito Anita Minari a casa per l’1-0 e nel quarto inning il 3-0 sembrava aver messo la partita in discesa ma le 'padrone di casa' hanno avuto un sussulto pareggiando a sorpresa i conti. Nella settima ripresa la solita Gosselin ha però propiziato un break di 4-0 che Federica Baule dalla pedana ha difeso completando il successo.