Sabino De Castro e il suo team conquistano il Middle East Trophy nel Golfo Persico

Dopo un’entusiasmante ed avvincente battaglia con colpi di scena a ripetizione l’equipaggio composto dai piloti italiani Sabino de Castro di Rho, Fabrizio Broggi di Milano e dal pilota rumeno Sergiu Nicolae ha conquistato il Middle East Trophy riservato alle vetture GT e inserito nel Campionato internazionale «24 H».

Una vittoria conquistata a 30 secondi dallo scadere della sesta ora di gara

Una vittoria conquistata a circa 30 secondi dallo scadere della sesta ed ultima ora di gara sulle Porsche rivali dei team Red Camel.

"Conquistare questo Campionato su piste per noi sconosciute, ma prestigiose, come Abu Dhabi (sede dell’ultima prova del campionato di Formula 1 n.d.r) o Kuwait (già candidata fra due anni a diventare un altro appuntamento del Mondiale) è stato entusiasmante sia dal punto di vista sportivo che professionale - afferma Sabino de Castro - Devo complimentarmi con i due piloti del mio equipaggio. L’amico Fabrizio che da gentleman driver è risultato molto veloce, preparato e professionale in tutte le tre competizioni. Ha saputo gestire nel migliore dei modi i faticosi turni di guida anche notturni mantenendo un ritmo costante e attento a non commettere il minimo errore. Sergiu, noto driver proveniente dalla Romania, che è sempre un validissimo aiuto nella conquista delle pole position".

L'ambito trofeo raggiunto dopo 42 ore di gara nel Golfo Persico

Un grande plauso, come in tutti questi anni con cui ho avuto il privilegio di farne parte, a tutto il team Willi Motorsport by Ebimotors con ingegneri, direttore sportivo, meccanici e staff organizzativo e logistico di grande livello». L’equipaggio italo-rumeno ha raggiunto l’ambito trofeo dopo 42 ore sommando le tre gare endurance disputate nel Golfo Persico nell’arco di un mese e mezzo.