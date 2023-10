Sabino De Castro campione d’Europa della 992 Cup

Il team Willy Motorsport by Ebimotors con i piloti Fabrizio Broggi, sostituito dal fiorentino Cosimo Papi dopo l’infortunio a Monza a metà stagione, Sergiu Nicolae e il rhodense Sabino de Castro, ha vinto il titolo europeo del Campionato 24 H Series nella classe di appartenenza, la 992 Cup, dopo un appassionante duello che si è protratto fino alla 24esima ora della competizione svoltasi nelle scorse settimane sul circuito di Barcellona.

Tre i team che si sono dati battaglia per la conquista del trofeo finale

Tre i team che si sono dati battaglia per conquistare il trofeo in quanto racchiusi in pochi punti della classifica generale. Grande lotta in pista tra Olanda, Belgio e il team Italiano di cui ormai da anni fa parte anche De Castro, di Rho. Alla fine i nostri portacolori sono riusciti a sopravanzare gli avversari con una condotta precisa, regolare ed estremante veloce. Una vittoria quella dei pilori del team Willy Motorsport by Ebimotors che i piloti hanno subito voluto condividere con il titolare Enrico Borghi, il direttore sportivo, gli ingegneri e i meccanici, tutti altamente professionali e motivati che hanno seguito i ragazzi in ogni gara.

"Il 2023 è stato un anno indimenticabile con la conquista del Middle East e del Campionato europeo"

«Il 2023 è stato un anno indimenticabile - queste le prime parole di Sabino De Castro da noi raggiunto telefonicamente al termine della gara in Spagna - In questa stagione abbiamo ottenuto dei risultati veramente importanti con la conquista di due Campionati nella nostra categoria 992, il Middle East e adesso il Campionato europeo. Anche da parte mia l’impegno è stato massimo con dei risultati che ci hanno largamente ripagato. Non posso che ringraziare tutti i componenti del team, in primis Enrico Borghi e l’amico pilota Fabrizio Broggi che mi hanno permesso di raggiungere degli obiettivi così prestigiosi».

Ora il pensiero è rivolto al prossimo anno e alla nuovissima Porsche 992 R della classe regina: GT 3

Al termine dell’ultima 24 ore la gioia era immensa, ma già il pensiero andava al prossimo campionato Middle East 2024 con la nuovissima Porsche 992 R della classe regina: GT 3.

«L’impegno di tutti sarà ancora più gravoso, ma assai stimolante per il livello degli avversari con vetture come Ferrari, Aston Martin, Mercedes, BMW, Audi, Mc Laren», afferma il titolare della scuderia di Cermenate Enrico Borghi.