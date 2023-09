Appuntamento il 9 settembre 2023 a Gaggiano per la Gran fondo del Naviglio arrivata alla decima edizione con un centinaio di nuotatori pronti a sfidarsi e raggiungere la Darsena a Milano.

Sabato al via la decima edizione Della Granfondo del Naviglio

La Gran Fondo del Naviglio, nata nell’agosto del 1895 per celebrare la prima squadra di pallanuoto milanese, è una manifestazione sportiva non agonistica per veri nuotatori ma che cercano l’atmosfera di una gara “come una volta”. La Gran Fondo del Naviglio, oggi alla decima edizione, da sempre riscuote grande successo e attira la curiosità e l’interesse di partecipanti e pubblico e ogni anno accoglie nuotatori italiani e stranieri. Mancherà anche quest’anno la 24 km con partenza da Cassinetta, ma sono oltre 100 gli atleti che si cimenteranno sulle due distanze storiche, la 14 km con partenza da Gaggiano e la 2 km con partenza dalla Canottieri San Cristoforo.

Per permettere a tutti i nuotatori, dai più atletici agli amatori, di partecipare alla manifestazione e cimentarsi con le acque del Naviglio, la gara si sviluppa lungo due percorsi tutti a favore di corrente e con diversi chilometraggi:

MEDIO 14 Km Gaggiano fronte naviglio lato chiesa – Milano/Darsena partenza ore 09.30

BREVE 2 Km Milano Canottieri San Cristoforo – Milano/Darsena partenza ore 11.30

L'arrivo in Darsena a Milano

L’arrivo come tutti gli anni è previsto nella suggestiva cornice della Darsena con base logistica presso la sede dell’associazione Nazionale dei Marinai d’Italia ove gli atleti all’arrivo avranno un ristoro, la zona cambio docce e spogliatoi. La premiazione avverrà verso le 14 e seguirà un secondo ristoro dedicato agli atleti all’interno della sede.

Al termine della manifestazione saranno premiati per ogni categoria i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne e verrà assegnato un premio speciale al nuotatore più “grande” e più “giovane” di ogni singola categoria.

Questa edizione è promossa come sempre dall’Associazione TERRE DEI NAVIGLI SPORT E NATURA con il supporto operativo della CANOTTIERI SAN CRISTOFORO.

Le parole dell'organizzatore

“Ritorniamo in acqua lungo il Naviglio Grande quest’anno orfani della 24 km prevista come ogni anno con partenza da Cassinetta di Lugagnano per causa del prolungato periodo di siccità che si è protratto sino a maggio di quest'anno. Per gestire il problema, il Consorzio Est Ticino Villoresi ha messo in opera nell'alveo del Naviglio degli sbarramenti costituiti da blocchi di pietra a fior d'acqua per mantenere più alto il livello d’acqua a monte e permettere il defluire dell’acqua alle prese di derivazione del sistema di irrigazione Regionale che altrimenti resterebbero asciutte”, commenta TOMMASO REVERDINI organizzatore della Gran Fondo Del Naviglio.

La manifestazione milanese quest’anno è patrocinata da CHAMPIONS FOR CHANGE e dal CONSORZIO EST TICINO VILLORESI. Per questa edizione i Co-organizzatori sono due: la CANOTTIERI SAN CRISTOFORO, storico punto di partenza della 2 km e l’ASSOCIAZIONE CAF, il Charity Partner con cui si conferma il sodalizio avviato dal 2016.

L’ASSOCIAZIONE CAF invita ancora una volta tutti i partecipanti a “Nuotare per Bene”, attivando una colletta online su https://sostieni.associazionecaf.org/eventi/granfondo-del-naviglio-2023/ e attribuendo così alle proprie bracciate un valore ancora più grande: la possibilità di offrire un aiuto concreto e professionale a bambini vittime di violenza e gravi maltrattamenti. I fondi raccolti in occasione di questa decima edizione della Gran Fondo del Naviglio, infatti, saranno destinati al progetto “Bimbi sani grazie al pediatra di Comunità”, che garantisce la presenza nei luoghi di accoglienza di un professionista in grado di supportare il delicato lavoro di cura svolto dall’equipe psico-educativa dell’Associazione CAF con bambini che hanno subito deprivazioni tali da mettere a rischio la loro integrità fisica e psicologica (https://sostieni.associazionecaf.org/campagne/bimbi-sani-grazie-al-pediatra-di-comunita/).

“Siamo felici e onorati di essere stati scelti anche quest’anno come partner Charity di questa bellissima manifestazione sportiva che si fa portavoce di importanti valori e messaggi nei quali ci riconosciamo pienamente: lo sport come elemento di promozione di stili di vita sani e di aggregazione, la valorizzazione del territorio come espressione di radicamento e attenzione ai luoghi nei quali viviamo e operiamo ogni giorno, e la solidarietà che è inclusione e attenzione agli altri. Anche per questa edizione invitiamo tutti a “nuotare per bene” insieme a noi aderendo alla raccolta fondi online abbinata alla manifestazione” commenta Emanuela Angelini, Responsabile Comunicazione Associazione CAF.

CHAMPIONS FOR CHANGE

La Gran Fondo Del Naviglio è patrocinata da Champions For Change, (www.championsforchange.it) il primo movimento di Sport Social Responsibility patrocinato da UN SDG Action Campaign, che intende favorire i valori positivi legati allo sport come mezzo per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU.

Champions for Change è un progetto che vuole rivoluzionare i modelli di riferimento delle nuove generazioni, comunicando lo sport e le sue storie di valore, grandi motori del cambiamento, al centro di una comunicazione contemporanea.

Partner della manifestazione si conferma Action Agency, agenzia milanese di Advanced Communication che segue la comunicazione della Gran Fondo del Naviglio dal 2017.