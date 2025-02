Rugby, Parabiago batte Biella in trasferta e consolida il primato

Rugby, Biella-Parabiago è stata una partita combattuta come nelle previsioni e tra la prima e la seconda della classe, non poteva essere altrimenti. Ma al termine del match sono stati i Galletti a festeggiare meritatamente la vittoria con un risultato, 31- 36, che solo parzialmente ha rispecchiato l’andamento della partita.

Parabiago ha consolidato il primato

Ai giocatori del Biella vanno fatti sicuramente i complimenti per non avere mai mollato ed essere stati agganciati nel punteggio fino al fischio finale. Lo sprint iniziale è stato dei gialloverdi, con i rossoblù un po’ contratti, ma minuto dopo minuto si è concretizzata una superiorità che ha portato a Parabiago i 5 punti per consolidare il primato in classifica. Un solo punto per i piemontesi, che perdono così la seconda posizione a favore del Rugby Paese. Davvero una bella prova quella dei ragazzi di Parabiago, che hanno mostrato tanta caparbietà e una maturità non indifferente, anche nel gioco dei tre quarti oltre che del pacchetto di mischia.

Il commento di Porrino

“Siamo molto contenti dell’atteggiamento di tutti i giocatori, da chi ha giocato 80 minuti a chi ne ha giocati 5, hanno tutti dato il massimo con la stessa intensità – dichiara soddisfatto l’Head Coach Daniele Porrino. Siamo riusciti a gestire bene la partita e il risultato: era un match molto difficile, è andata bene da tanti punti di vista e quindi siamo molto soddisfatti. Adesso proseguiamo il nostro percorso una partita per volta per vedere poi come andranno le cose”.

Bene anche la squadra Cadetta che ha sconfitto il Lambro

Buona anche la prestazione della squadra cadetta che tra le mura amiche batte il Lambro per 26

a 22, dopo una partita molto combattuta che ha visto i Galletti crescere durante il match fino a

conquistare la vittoria.

“La squadra oggi ha mostrato miglioramenti rispetto all’ultima gara – dichiara l’Head Coach Juan Pablo Sanchez. C’è stata una reazione dopo la partita della settimana scorsa, anche se siamo stati ancora un po’ sottotono da un punto di vista del gioco. Ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare, soprattutto in attacco nelle conquiste, in touche, in mischia. Primo tempo oggi non benissimo, molto meglio il secondo a livello attitudinale e di grinta. È stata una partita tosta e impegnativa, il Lambro è una squadra solida, molto concreta. Era comunque importante vincere e ci siamo riusciti. Ora si continua a lavorare, cercando di preparare al meglio la sfida con Calvisano”.

L'agenda

Per il First XV l’appuntamento al Venegoni – Marazzini sarà il prossimo 16 febbraio con il

Petrarca Padova. La sfida con Calvisano della Cadetta si giocherà invece sabato 15 febbraio in

serata.