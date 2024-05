Rugby, musica e tanto altro hanno reso grande la festa per "Insieme alla meta"

"Insieme alla meta" è, in senso figurato, un concetto che richiama allo sport del rugby ma, al contempo, alla rincorsa di un obiettivo ben preciso, dove rispetto, amicizia e condivisione sono i punti cardinali.

Rugby Legnano in festa al campo di via Bissolati

"Insieme alla meta" è lo slogan che fa da cornice a tutta l’attività svolta dal Rugby Legnano dentro e fuori dal campo. Un "modus vivendi" che oltre 700 persone hanno "toccato con mano" durante l’iniziativa che il club ha proposto lo scorso fine settimana al campo di via Bissolati.

Rugby Legnano e Progetti Fantasia hanno consolidato una sinergia che sta producendo risultati eccellenti, nella fattispecie condivise con i rappresentanti di diverse associazioi operanti sul territorio e che hanno risposto all’invito, partecipando all’evento legnanese.

Tanti i momenti che, nel corso della giornata di sabato 11 maggio hanno raccolto l’interesse dei partecipanti. Grande entusiasmo è stato quello espresso dall’Istituto comprensivo Galilei di Busto Arsizio (diretto da Patrizia Isabella, una delle sostenitrici di "Insieme alla meta" sin dalla prima ora) che ha vinto il concorso di disegno che la presidentessa di Progetti Fantasia, Simona Lamperti, ha proposto alle scuole elementari. Davvero bello il disegno realizzato da una bambina della 4ª A della scuola Rossi e che ha suscitato l’emozione della sua maestra Chiara. L’insegnante ha conosciuto in questa circostanza l’iniziativa "Insieme alla meta" e non vede l’ora di essere nuovamente in prima fila tra chi cammina in quella direzione.

Progetti Famtasia e Anffas in campo per un torneo di rugby tag

Rugby come "colonna portante" dell’evento peraltro ben sostenuta da altri piacevolissimi momenti. Come gli emozionanti interventi delle scuole di musica Jubilate di Legnano e Primo piano di Canegrate. I giovani artisti hanno evidenziato una volta di più che la musica non ha lingua e unisce tutti.

Poi è apparsa la palla ovale ed è iniziato il torneo di rugby tag disputato da ragazzi e ragazze di Progetti Fantasia e Anffas Legnano. Un volontario dell'Anffas ha sottolineato:

"Vivere lo sport in questa maniera è spettacolare. Siamo certi che oggi abbiamo fatto meta insieme e non vediamo l’ora di continuare".

I ringraziamenti del presidente Morelli a chi ha supportato il progetto

Il progetto "Insieme alla meta" ha coinvolto associazioni ma anche le istituzioni, come sottolineato dai presenti che hanno spiegato come l’iniziativa ha "messo radici" nei rispettivi comuni. Parole di elogio che hanno riempito di orgoglio ed emozione Walter Morelli, presidente del Rugby Legnano:

"In questo momento le parole che sento di dover pronunciare sono quelle di ringraziamento verso coloro che si sono messi in prima fila per supportare il nostro progetto: Simona Lamperti presidente di Progetti Fantasia, i volontari dell’Anffas Legnano, Patrizia Alli direttrice della Scuola di musica Jubilate di Legnano, Cristina Venturini direttrice della Scuola di musica Primo piano di Canegrate, le Amministrazioni comunali di Legnano, Busto Arsizio e Cerro Maggiore, la Caserma Nato di Solbiate Olona, le famiglie Salmoiraghi, Ferrentino, Rossetti, Oliverio, Pizzoli, Obid, Della Vecchia, Preldakay, Morelli, Ospina, Paganini, Serati, Gonzales, Reyes e tutti i collaboratori sportivi".