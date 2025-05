Rotonda vittoria del Legnano Baseball, che nella quarta giornata del campionato di Serie C ha battuto sul diamante del “Peppino Colombo” i Genova Rookies per 29-1 al settimo inning per manifesta superiorità.

Rotonda vittoria del Legnano baseball

Gara subito in discesa per i legnanesi, che chiudevano la prima frazione di gioco sull’8-0 per poi dilagare nel sesto, chiuso con un parziale di 13-0.

È stata una partita che, al di là del risultato, ha fatto vedere notevoli miglioramenti in fase di attacco, pur restando ancora qualche leggera sbavatura in difesa sulla quale lavorare per migliorare ulteriormente la qualità.

Buoni dunque i segnali che emergono da questa seconda vittoria stagionale, che ha anche dato la possibilità di dare spazio a diversi elementi delle giovanili.

La classifica di serie C

Da segnalare la buona prestazione di Monticelli, il lanciatore partente, autore di un’ottima prova, così come Capparelli, subentrati in seguito sul monte.

Ora la classifica vede al comando i Bovisio Buffaloes, sempre a punteggio pieno, seguiti da Porta Mortara Novara e Saronno con 0.750 punti, mentre Legnano sale al quarto posto a quota 0.500.

Il prossimo turno i ragazzi di Coach Sampaolo ospiteranno i Vikings Malnate, usciti sconfitto per 10-5 dal proprio campi ad opera degli Athletics Novara.