Roberto Falletta ai Nazionali di biliardo

Il rhodense Roberto Falletta vince la gara di biliardo e stacca il pass per partecipare ai prossimi Campionati nazionali di terza categoria in programma nel mese di giugno del prossimo anno a Saint Vincent. Una gara avvincente quella svoltasi nei giorni scorsi al Palabiliardo di via Terrazzano che ha visto al via 464 partecipanti.

Una passione per il biliardo nata fin da quando era giovane quella di Roberto Falletta che, dopo le prime gare, è entrato a far parte del team di Daniel Lopez il campione argentino, naturalizzato italiano che nella sua carriera vanta un terzo posto al Campionato europeo 5 birilli nel 2013 e un secondo posto al Campionato europeo 5 birilli nel 2017, precedentemente nel 2008 e nel 2009, ha raggiunto la finale del campionato del mondo 5 birilli perdendo entrambe le volte all'ultimo set. Una gara entusiasmante quella svoltasi al Palabiliardo di via Terrazzano, una struttura all’avanguardia e fiore all’occhiello per la città, dove Roberto Falletta è riuscito, uno a uno, a eliminare tutti i suoi avversari salendo poi sul gradino più alto del podio e staccando il biglietto per le finali nazionali del 2023. Campionati nazionali che Roberto affronterà con la casacca della squadra Palabiliardo di Rho dove è iscritto ormai da diversi anni e dove settimanalmente si allena insieme al campione argentino Daniel Lopez.

Appassionato di arte contemporanea, di cinema italiano e di auto d’epoca, Roberto Falletta da giovane, oltre al biliardo, ha giocato a calcio e a pallavolo. Biliardo che però è rimasto una delle sue grandi passioni a tal punto da iscriversi nella squadra rhodense partecipando alle varie gare che ogni anno vengono organizzate dalla Federazione. Gare come quella svoltasi nei giorni scorsi nella struttura di via Terrazzano con 464 partecipanti che si sono dati battaglia per conquistare il passaggio alla fase finale del campionato italiano. Una cosa, quest’ultima che è riuscita a Roberto Falletta che nel giugno del 2023 rappresenterà tutta la città di Rho.