Ritorno al successo per l'under 18 di baseball

L'ottima partita

I giovani del baseball Legnano hanno affrontato gli avversari di Rho, vincendo con un netto 19 a 2.

Ritorno al successo per l'under 18 Del Baseball Legnano, che ieri, 20 aprile 2022, al Molinello di Rho ha affrontato i padroni di casa con carattere e determinazione.

La buona prova dei ragazzi del baseball

Dopo la battuta di arresto della terza di campionato è arrivato un bel 19-2. In particolare, buona prova in fase di attacco dove tutti i ragazzi sono riusciti ad andare a segno. In difesa alcune ottime giocate hanno reso vani i tentativi del Rho. Sul monte si sono avvicendati Cuevas Telve e Cristoforetti, ben assistiti dal nostro capitano Dell’Acqua.

Menzione finale per Brasu, che con due valide ha suggellato il suo esordio da titolare a dimostrazione del buon lavoro settimanale.