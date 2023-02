Ripresa in grande stile per il campionato della Perseverant

Buona la prima per i ginnasti della Perseverant di Legnano. Riprendono le competizioni per l’anno agonistico 2023 per il campionato regionale LC silver e la società ginnastica Perseverant ASD si è piazzata al quarto posto con la squadra Open formata dai ginnasti Sergio Ponzelletti, Andrea Targa, Stefano Targa, Emad Elbana, Cristiano Donferri Mitelli.

Grande ripartenza per i ginnasti Perseverant

I ragazzi allenati dal tecnico Riccardo Tosca si sono comportati molto bene durante tutta la gara nonostante un piccolo infortunio alla caviglia subito, durante l’esecuzione del corpo libero, da Emad che non ha potuto proseguire la gara con gli esercizi al volteggio. Gli esercizi andranno ancora migliorati e perfezionati, ma i progressi si sono visti e si è sfiorato il podio per solo pochi decimi di punto.

Si spera ora in un rapido recupero di Emad per le prossime competizioni dove i ragazzi potranno puntare al podio consapevoli delle potenzialità acquisite e che potranno esibire in gara.

"Complimenti quindi ai ginnasti ed in bocca al lupo per il proseguo della stagione", fanno sapere dalla società.