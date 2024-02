Riprendono le competizioni per l’anno 2024 e la società Perseverant ASD di Legnano riparte alla grande. Con il livello Silver LA3 Avanzato, l’11 Febbraio nella gara che si è disputata a Mortara, le ragazze allenate dal tecnico Samanta Pauselli, ottengono ben 4 podi.

Ripartenza alla grande per le atlete della Perseverant

Primo posto per Elena D’Alfonso per la categoria Allieve 1, terzo posto per la Junior 1 Ginevra Fiordi, secondo posto per la ginnasta Junior 3 Alessia Viscomi ed infine il terzo posto per Veronica Costantino sempre Junior 3. Settimo posto per Sumaya Elbana Junior 2. Buono quindi l’approccio in gara delle ragazze che hanno ripreso le competizioni con questi ottimi piazzamenti.

Sempre a Mortara l’11 Febbraio si è disputata la competizione a squadre Gold serie C dove Perseverant era presente con le ginnate Camilla Giani Margi, Giorgia Toia e Noa Villa allenate dai tecnici Rita Peri e Mario Tesorio. Le ragazze si piazzano al 17 posto non riuscendo ad eseguire al meglio i loro esercizi, ma comunque restano cariche e concentrate per le prossime competizioni ormai imminenti nei prossimi mesi.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

La gara regionale ad Arcore

Ad Arcore Domenica 18 Febbraio si è disputata la gara regionale a squadre di serie D silver livello LE3 e le ginnaste allenate dai tecnici Genny Evolini e Rita Peri, si sono piazzate al 10 posto. La squadra in gara era composta dalle ginnaste Giada Barlocco, Giada Carrara, Beatrice Mietto, Valentina La Ragione e Federica Morandi. Per alcune delle ragazze era l’esordio nel livello LE e comunque hanno saputo gestire l’emozione portando a termine una buona prestazione. Sono buone le sensazioni e la consapevolezza di quanto si potrà fare nel proseguo della stagione. Brave ragazze.

Tanti complimenti ed un forte incoraggiamento per le ragazze che hanno disputato le competizioni e per il proseguo della stagione agonistica.