Riccardo Zanotti, il Golden boy dei Frogs Legnano

E' il più giovane marcatore con i suoi 16 anni del football americano nostrano, Riccardo Zanotti Cavazzoni, promessa dei Frogs Legnano.

Riccardo il golden boy del Legnano

Nello sport ci sono talenti precoci, giovani che mostrano le loro qualità fin da ragazzini. Ricordate un certo Gianni Rivera nel calcio che meravigliò gli addetti ai lavori fin da giovinetto? Anche nella palla ovale vige la regola del largo ai giovani e la nostra Società è attenta a questa politica di valorizzare e lanciare ragazzi di grande prospettiva.

E’ il caso di Riccardo Zanotti Cavazzoni che si è messo in luce sabato scorso a Bolzano nella partita vinta contro i Mastini Verona. E’ il più giovane marcatore nella storia del football americano made in Italy con i suoi 16 anni. Studente al liceo internazionale a Milano, Riccardo porta avanti gli impegni scolastici al meglio assieme alla sua passione per il football scoperto per caso all’età di 12 anni dopo diverse esperienze sportive tra cui il tennis praticato a livello agonistico.

La giovane carriera di Zanotti

Riccardo è in prestito dai Seamen Milano, gioca come ricevitore, si è già tolto importanti soddisfazioni nel giro degli azzurrini con un titolo europeo nel settembre 2021 con la nazionale flag under 15 ed è stato selezionato quest’anno per la nazionale flag under 17 e under 19 tackle. Zanotti Cavazzoni ha sete di imparare e migliorare: la vera essenza di uno sportivo. Ha già frequentato la prestigiosa IMG Academy in Usa per studiare da ricevitore e quest’estate molto probabilmente ci tornerà ancora, così come è fermamente determinato poi a proseguire la sua carriera scolastica nei college studiando Finanza e praticando il nostro sport.

Spirito di sacrificio, impegno e dedizione i segreti di un talento in maglia neroargento che ha già firmato un suo primo record.