La squadra U18 del Rho Baseball ha chiuso la stagione tra le prime otto squadre italiane, un risultato di grande prestigio.

Rho baseball under 18 fra le prime otto squadre nel Campionato nazionale

La loro corsa si è fermata ad un passo dalle finali nazionali, sconfitti dalla fortissima Academy Nettuno. Quest'ultima ha schierato ben sette giocatori che hanno fatto parte del Team Azzurro U18, vincitore del Campionato Europeo 2024. Nonostante la giovane età, i ragazzi del Rho hanno mostrato grande determinazione e capacità di competere ad alti livelli.

Un plauso particolare va al lanciatore Filippo Sabatini dell’Academy Nettuno, pronto a spiccare il volo verso gli Stati Uniti come prospetto dei Philadelphia Phillies.

Dopo una grande prestazione del Rho nella prima partita contro Macerata (12 a 2 per Rho) che permette di arrivare tra le prime otto squadre italiane, arriva la sconfitta contro la squadra di casa l’Academy Nettuno. Un primo punto a casa nel primo inning grazie a due buone valide non permette agli atleti del Rho di conquistare ulteriori punti. Ancora troppo giovani ma pronti a imparare dagli impeccabili avversari e consapevoli del loro valore e del lavoro per i futuri traguardi.

Una stagione brillante per l'under 15

Anche la squadra U15 del Rho Baseball ha vissuto una stagione di grande successo. Dopo aver dominato la scena lombarda, la corsa si è fermata contro San Giacomo (Nettuno), con una sconfitta per 12 a 2. Nonostante il risultato, la squadra ha dimostrato di avere un grande potenziale e la capacità di competere a livello nazionale.

Prossimi appuntamenti

Il post season 2024 è già iniziato con le gare di Coppa Lombardia e vedrà impegnata sabato sul campo del Marco Pistocchi l’U18 di Rho contro Ares e domenica l’U15 a Codogno.

La timeline del mese di settembre continua con il prestigioso Torneo Fontana U23.

Rho: “Pronti a Rimboccarsi le Maniche per la Stagione 2025”

Dopo una stagione frizzante, il Rho Baseball è pronto a rimboccarsi le maniche per la stagione 2025. I risultati ottenuti sono una solida base su cui costruire, e l'esperienza acquisita sarà fondamentale per affrontare le sfide future. Con la determinazione e la passione che li contraddistinguono, i giovani atleti del Rho Baseball sono pronti a scrivere nuovi capitoli di successo nella loro storia sportiva.

Il Rho Baseball continua a rappresentare un punto di riferimento per il baseball giovanile italiano, e siamo certi che il meglio deve ancora venire. Forza Rho Baseball!