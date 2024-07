Recupero vincente per il Legnano Kemind che si è imposto a Malnate nel match che, causa maltempo, non era stato disputato lo scorso 23 giugno.

Recupero vincente a Malnate per il Legnano Kemind

Mercoledì sera i biancorossi sono scesi in campo con l'obiettivo di vincere ma non è stata di certo una passeggiata: dopo aver sbloccato il risultato nel sesto inning, alla fine del settimo sono stagi raggiunti nuovamente sul 3-3 dai padroni di casa. Un punto a testa nei successivi due attacchi (senza subirne) ha permesso di portare comunque a casa il successo per 3-5.

Il Legnano Kemind ha così ripreso in testa alla classifica il Saronno a quota 8 vittorie e una sconfitta, in attesa dello scontro diretto del girone di ritorno in programma domenica prossima.