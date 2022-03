Rari Nantes, vittoria a Treviglio

Pallanuoto

Sorprendente vittoria in trasferta per la formazione legnanese

Rari Nantes Legnano, vittoria in trasferta contro Treviglio.

Pallanuoto

«Da neopromossi, abbiamo vinto contro una delle pretendenti al titolo. Momenti meravigliosi». La gioia di Gojko Sepravoc, head coach del settore pallanuoto senior RNL e Direttore Sportivo societario, dopo la vittoria in trasferta per 5-3 su Pn Treviglio. Squadra che aveva impressionato nelle prime due gare, vittorie nette, ma con la quale la Rari Nantes Legnano, pur meno esperta, è riuscita a giocare alla pari.

La cronaca

1-1 il primo tempo, poi i nostri portacolori si portano in vantaggio in seconda frazione, col portiere Victor che sale in cattedra parando un rigore e due tiri sottomisura in inferiorità numerica. Guglielmo Lorenzotti sblocca nuovamente il risultato nell’ultimo periodo di gioco, portandoci sul temporaneo 2-4. A tre minuti e spiccioli dalla fine, Treviglio si riporta a una

sola lunghezza, ma Osigliani spara un bolide dalla distanza che batte sul palo, gira, gira e finalmente entra in rete. Bravi i ragazzi a tenere duro e conservare il 3-5 finale.

Ora il derby

Tre vittorie su tre, dunque, per la RNL, ma coach Separovic saggiamente vola basso «Abbiamo fatto grandissimi passi avanti, ma siamo solo alla terza giornata. Alla prossima c’è il derby con Busto Arsizio, e sarà di nuovo durissima». In chiusura, un ringraziamento al B.Fit di Legnano, che ha messo a disposizione dei nostri senior la propria piscina per parte degli allenamenti

settimanali.

Pn Treviglio-RNL Legnano: 3-5 (Parziali: 1-1, 1-2, 0-0, 1-2)

Marcatori RNL: Valneri 2, Osigliani 2, Lorenzotti 1