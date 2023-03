Rari Nantes sconfitta ma vince la sportività

Rari Nantes Legnano sconfitta ma vince il vero spirito sportivo.

Rari Nantes battuta in casa

Sconfitta in casa per la Rari Nantes Legnano, società di pallanuoto. Ma a vincere è stato il vero sport. "Ho fatto i complimenti al loro allenatore, perché oggi si è davvero giocato a pallanuoto". A parlare è Gojko Separovic, sirettore sportivo della Rari Nantes Legnano, nonostante la

sconfitta subita dalla squadra, sabato sera, in casa contro Onda blu. E' sereno, perché la partita – ottava giornata della Serie C maschile di pallanuoto - è stata bella, corretta, ben giocata e ben arbitrata. Un piccolo, grande spot per la pallanuoto.

La partita

Primo quarto equilibrato, 2-2, ma presto gli ospiti prendono il sopravvento, vincendo infine il match per 7-5. "Nuotano benissimo e ci hanno messo sotto su questo aspetto, giocando in velocità - commenta il dirigente legnanese - Forse avremmo potuto segnare un gol in più, ma mentirei se dicessi che oggi avremmo potuto batterli. Hanno meritato la vittoria, e i mei si sono comunque dimostrati attenti e concentrati per l’intera partita".