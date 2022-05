Rari Nantes: salvezza matematica in serie C

Pallanuoto

Grande risultato per gli atleti di Legnano contro Sc Milano 2.

Rari Nantes Legnano, una prima stagione in Serie C già da incorniciare per la pallanuoto.

Rari Nantes Legnano: già acquisita la matematica certezza della salvezza

Sette vittorie, 21 punti e matematica certezza della salvezza acquisita già alla prima gara del girone di ritorno. La partita di ieri sera, sabato 7 maggio 2o22, in casa contro Sc Milano 2, si è subito messa sui binari giusti, con due parziali dominati rispettivamente per 4-1 e 2-1. RNL in controllo anche nella ripresa, 2-2 e 1-1, per il 9-5 finale. Bomber Andrea Rossi segna quattro gol, uno per tempo, e Guglielmo Lorenzotti fa doppietta. Bene anche il giovane Marco Landini, che ha egregiamente sostituito in porta il titolare Victor Di Martino, impegnato in gita scolastica.

Prima per punteggio a pari merito con Busto Pallanuoto (che gioca stasera)

Rari Nantes Legnano momentaneamente prima per punteggio, a pari merito con Busto Pallanuoto, impegnata stasera, domenica 8 maggio, nel big match contro Canottieri Milano. “Ora restiamo con i piedi per terra, sapendo che compagini come Busto o Treviglio restano ben più attrezzate per la vittoria dello scudetto - dichiara l'head coach e direttore sportivo Gojko Seprarovic - Tuttavia, con l’obiettivo stagionale raggiunto, abbiamo la testa sgombra e non abbiamo più nulla da perdere…".

Risultato finale: RNL- Sc Milano 2 9-5 (Parziali: 4-1-, 2-1, 2-2, 1-1)

Marcatori RNL: Lorenzotti 2, Rossi 4, Ruspi 1, Valneri 1, Osigliani 1