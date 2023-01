Rari Nantes: l'Under 13 vince ancora

La Rari Nantes Legnano continua a sorridere.

Rari Nantes Legnano, nuova vittoria per la pallanuoto Under 13

Domenica positiva, ieri 29 gennaio 2023, per la società sportiva di viale Gorizia. I giovani Under 13 della pallanuoto continuano a ben figurare, nella loro prima stagione del campionato PallaNuotoItalia, e dopo le vittorie contro Cassano D’Adda e Cantù, hanno superato per 12-1 Leini Pallanuoto. "Partita giocata molto bene in difesa, tanti palloni recuperati - commenta coach Marco Borsa - Continuiamo a lavorare per migliorare nelle situazioni di attacco schierato".

I risultati della partita di domenica 29 gennaio contro il Leini

RNL-Leini pallanuoto 12-1 (4-0, 3-0, 5-0, 0-1)

Gol RNL: 3 Dipalo, 2 Caimi, 2 Ventura, 2 Zorzetto, 1 Lavazza, 1 Leone, 1 Lidonnici.

Zanella e Colombo qualificate ai Nazionali di nuoto sincronizzato

Bene anche le atlete juniores di nuoto sincronizzato. Alle Piscine Manara di Busto Arsizio, nel secondo turno dei Regionali, programma obbligatorio, Iris Nike Zanella con 63.325 punti e Veronica Colombo con 62.814 hanno migliorato i punteggi ottenuti nella prima prova e si sono qualificate ai Campionati Nazionali. Soddisfatti coach Giorgia Borsa e il direttore tecnico Tommaso Edalli. Domenica 5 febbraio le due atlete torneranno in vasca per qualificarsi anche nei liberi.