Rari Nantes Legnano: vinta l’ultima di campionato contro Arese

Nonostante la salvezza raggiunta da tempo e una quarta posizione blindata, la Rari Nantes Legnano voleva onorare al meglio l’ultima di campionato.

Rari Nantes Legnano: vinta l’ultima di campionato

La trasferta contro Arese è stata partita vera, dal parziale iniziale di 2-2, al vantaggio nei due quarti successivi, sino al tentativo di rimonta dei padroni di casa, reso vano dal 10-9 finale in favore della RNL. “Per quest’ultimo appuntamento ho cercato di coinvolgere tutti - commenta a fine partita Gojko Separovic, head

coach e direttore sportivo societario - ha commentato a fine partita Gojko Separovic, head coach e direttore sportivo societario - Era come la prima di campionato, tutti ci tenevano a far bene e non ci sono stati grossi errori. Ringraziamo la Presidente, Maddalena Belloni, che si è fatta un bel viaggio per venire a sostenerci di persona, come sempre”.

Una stagione che, nonostante le incertezze di un esordio assoluto in Serie C e i molteplici adattamenti alla mutata diponibilità degli spazi acqua, ha visto la Rari Nantes Legnano centrare l’obiettivo salvezza già a metà stagione, e la quarta posizione finale in classifica. Una squadra giovane e di prospettiva, che può ancora crescere nei prossimi anni.

Risultato finale: Sg Arese-RNL 9-10 (Parziali: 2-2, 2-3, 1-3, 4-2)

Marcatori RNL: Lorenzotti 3, Megale 2, Soave 1, Osigliani 1, Thomas Sciocco 1, Manuel

Sciocco 1, Rossi 1