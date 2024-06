Rari Nantes Legnano: un bronzo e ottimi piazzamenti per il sincro

Ieri, domenica 9 giugno, si è svolta nella piscina di Parabiago l’ultima tappa della manifestazione regionale “Sincro per tutti”. Per la Rari Nantes Legnano, ha gareggiato tutto il gruppo delle Junior e Assolute.

Grandi piazzamenti per il sincro della Rnl

A scendere in acqua per primo è stato l’ormai consolidato duo Andrea Maria Pantaleone-Gaia Farioli, che ha nuotato davvero bene, conquistandosi un meritatissimo terzo posto e facendo iniziare la mattinata nel migliore dei modi.

Subito dopo, è stato il turno della squadra, formata da Martina Maria Meraviglia, Annalisa Comerio, Cecilia Rinaldo, Greta Pastore, Beatrice Cristalli, Serena Galbiati, Greta Cristoni e Beatrice Cristalli. Molto concentrate, le ragazze hanno ottenuto il loro miglior punteggio dell’anno, che è valso loro il decimo posto in classifica.

Per le Junior, l’ultimo appuntamento di giornata era il combinato. In acqua Andrea Maria Pantaleone, Gaia Farioli, Sophie Rallo, Annalisa Comerio, Martina Maria Meraviglia, Cecilia Rinaldo, Greta Pastore, Beatrice Cristalli, Serena Galbiati, Greta Cristoni. Le ragazze si sono divertite e hanno portato in gara una bella varietà di movimenti e spinte.

Nel pomeriggio, a chiudere definitivamente una stagione fantastica, sono state Sophie Rallo e Giorgia Moroni, che hanno eseguito in maniera magistrale un doppio che, tra l’altro, aveva subito qualche modifica per alzarne la difficoltà. Un’ottima esecuzione che per un soffio non vale loro il podio, chiudendo comunque in un’eccellente quarta posizione.

Le allenatrici Cleofe Bonavia e Giorgia Borsa si sono espresse in merito al bilancio finale

“Contentissime, per aver visto anche durante l’ultima manifestazione dell’anno grandi miglioramenti da parte delle ragazze. Significa che stiamo andando nella direzione giusta. Siamo davvero orgogliose delle nostre ragazze e non vediamo l’ora di riprendere gli allenamenti per continuare su questa strada”. A corollario dell’anno sportivo, il settore sincro della Rari Nantes Legnano scenderà in acqua sabato 15 giugno nella piscina di Parabiago, per il saggio estivo di fine stagione.

Premiata la squadra U13 della Rari Nantes Legnano e Gabriele Valentini

Domenica 9 giugno, PallaNuotoItalia ha premiato la squadra Under 13 della Rari Nantes Legnano, campioni del loro raggruppamento, e Gabriele Valentini, capocannoniere Under 19 B1. Una grande soddisfazione per i ragazzi, in una stagione in cui la Rari Nantes Legnano ha scelto di concentrare tutte le proprie categorie di pallanuoto, in una funzione di crescita graduale, nei campionati PNI.