Rari Nantes Legnano quinta società d’Italia nel sincro Esordienti A

Rari Nantes Legnano alle prese con le ultime fatiche di stagione e l'ultima settimana di gare per il settore sincro.

Rari Nantes Legnano: exploit del combo ai Campionati italiani di Busto Arsizio

Ai Campionati italiani di Busto Arsizio, categoria Esordienti A, le finali consegnano il 7° posto di Martina Pizio (138,8121 punti) e il 14° di Camilla Cartabia (134,9343) nel solo. Exploit del combo formato da Emma Maria Gritti, Camilla Cartabia, Emma Pulina, Margherita Mondellini, Cecilia Carlotta Crepaldi, Martina Pizio, Emma Breschi, Ginevra Mirigliani, Anita Bottini ed Elisabetta Ruggieri (riserve Beatrice Riberto e Victoria Zambrano Olmedo), capace di conquistare il 4° posto nazionale (69.6667). Ulteriore motivo d’orgoglio, la quinta piazza nella classifica per società, prima compagine lombarda.

La società festeggia un risultato costruito in team

Festeggia la Rari Nantes Legnano, a cominciare dalla presidente Maddalena Belloni e dal direttore sportivo Gojko Separovic, per un risultato costruito in team, grazie al lavoro sinergico dei tecnici Cinzia Storni, Silvia Vismara, Matilde Meneghini, il contributo in sede di allenamento di Aurora Mazza e Cleofe Bonavia, il lavoro atletico con Anna Argento, Fabrizio Cameroni e Tommaso Edalli, e quello psicologico di Cristina Paiocchi.