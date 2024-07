Rari Nantes Legnano, le sincro master sono terze in Italia

Le sincro master della Rari Nantes Legnano sono terze in Italia.

Il settore nuoto sincronizzato master della Rari Nantes sempre sul podio nazionale

Passano gli anni, si alza il livello competitivo, ma il settore nuoto sincronizzato master della Rari Nantes Legnano è sempre sul podio nazionale. Alla fine dei Campionati italiani di Riccione, andati in scena da venerdì 5 a domenica 7 luglio, il settore allenato da Alice Castelli si è aggiudicato infatti la coppa del terzo posto nella classifica per società.

Tutti i risultati conquistati a Riccione dalle ragazze allenate da Alice Castelli

Tante le medaglie e i piazzamenti conquistati dalle ragazze nella tre giorni di gare:

• Argento a Valeria Toia ed Eva De Gotzen nel duo 30-39

• Bronzo del duo tecnico 50-59 Liliana Baraldo-Camilla Restelli

• Argento per la squadra 50-64 formata da Elisabetta Croce, Liliana Baraldo, Camilla Restelli, Mara Perfetti, Alessandra Tortora e Arianna Bondi

• Sesto posto del duo 25-29 Cleofe Bonavia-Giorgia Borsa

• Oro nel libero alla squadra 50-64 Elisabetta Croce-Liliana Baraldo-Camilla Restelli-Mara Perfetti-Alessandra Tortora-Arianna Bondi

• Argento per Alessandra Tortora e quarto posto di Liliana Baraldo nel solo 60-69

• Bronzo nel duo libero 50-59 a Liliana Baraldo e Camilla Restelli

• Quarte Eva De Gotzen e Valeria Toia nel duo libero 30-39 e sesta piazza, nella stessa gara, per Giorgia Borsa e Arianna Bondi

• Ottava posizione per il trio tecnico 20-34 Alessia Brambilla-Linda Colombo-Gaia Fenaroli

• Eva De Gotzen è d'oro nel solo tecnico 40-49

• Nelle altre gare del solo tecnico, ottavo posto di Cleofe Bonavia (20-24) e settima piazza per Valeria Toia (25-29) e Giorgia Borsa (30-39)

• Ancora Eva De Gotzen a medaglia, bronzo nel solo libero 40-49!

• Nelle altre gare del solo libero, quinto posto per Valeria Toia (25-29) e Alessandra Tortora (60-69), sesto per Liliana Baraldo (60-69)

• Ottava posizione nel trio libero 20-34 per Alessia Brambilla, Linda Colombo e Gaia Fenaroli

• Gran finale con l’oro nel libero combinato 40-65 firmato Cleofe Bonavia, Elisabetta Croce, Liliana Baraldo, Mara Perfetti, Alessandra Tortora, Camilla Restelli, Alessia Brambilla, Gaia Fenaroli, Arianna Bondi, Linda Colombo