Rari Nantes Legnano lasciata a secco dalla Canottieri Milano

Rari Nantes Legnano-Canottieri Milano 0-5

Milano è una squadra esperta, con molti giocatori che già hanno assaggiato la Serie B, e la differenza si è vista tutta, sabato sera 25 giugno 2022, nel match di Serie C contro la Rari Nantes Legnano. 5-0 il risultato finale, eppure la difesa della Rnl si è comportata molto bene, così come il portiere Landini. "Ci siamo, però, sempre incartati nelle situazioni di contropiede, senza trovare tiri puliti, mentre fisicamente ci hanno dominato" commenta a fine match Gojko Separovic, head coach e direttore sportivo societario. Con 27 punti, il quarto posto alla prima in C è ormai blindato per la Rari Nantes, che sabato prossimo 2 luglio affronterà Arese nell’ultimo match stagionale.

Risultato finale: Rnl-Canottieri Milano 0-5 (parziali: 0-2, 0-1, 0-2, 0-0).

Nella foto di copertina: gli atleti della Rnl vittoriosi contro il Crema lo scorso 11 giugno