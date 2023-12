Rari Nantes Legnano: il saggio di Natale celebra l'amore vero, contro ogni violenza

Un Saggio di Natale speciale, sabato 16 dicem per il nuoto sincronizzato della Rari Nantes Legnano.

Le sincronette Rari Nantes reinterpretano "La Bella e la Bestia"

Perché le quattro squadre societarie – Esordienti C, Propaganda, Amatoriale, Master – hanno dato vita a una reinterpretazione della favola "La Bella e la Bestia" in chiave attuale. L’amore puro, sincero e capace di vincere qualsiasi pregiudizio, in contrapposizione a ogni forma di violenza, come ricordano i segni rossi sul viso delle sincronette.

Emozione e applausi alla piscina comunale di Parabiago

Emozione per la responsabile di settore Cleofe Bonavia, le allenatrici Giorgia Borsa, Alice Castelli e Martina Tiraboschi e le atlete, piccole e grandi. Applausi dal numeroso pubblico, compresi la presidente della Rnl, Maddalena Belloni, e il direttore sportivo, Gojko Separovic, presente sugli spalti della piscina comunale di Parabiago, che la società ringrazia per la consueta disponibilità.

E ora gli ultimi allenamenti prima della pausa natalizia

Ultimi allenamenti, ora, per le sincronette e poi un po’ di vacanza prima di ripartire a gennaio con la preparazione alle prime gare stagionali.