Rari Nantes Legnano cade anche contro Canottieri Milano

Rari Nantes Legnano, altra battuta d'arresto.

Rn, altro stop

La Rari Nantes Legnano, forte team di pallanuoto, cade anche contro Canottieri Milano. Senza storia la partita casalinga dei legnanesi contro Canottieri Milano, per la 15° giornata di Serie C pallanuoto maschile. 11-2 il risultato finale, ospiti che rispetto all’andata entrano in vasca concentrati e cinici, mentre i ragazzi della Rn, come mostrato in tutto il girone di ritorno, non riescono a finalizzare le occasioni avute. "È, dunque, anzitutto dal lavoro sull’attacco che dovrà iniziare il prossimo anno, ormai quasi certamente (manca solo l’aritmetica) in Serie D" fanno sapere dalla società.

L'analisi

RN Legnano-Can Milano: 11-2 (Parziali: 1-4, 0-2, 0-3 , 1-2)

Marcatori RNL: 1 Sciocco T., 1 Campari