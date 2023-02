Raquel Mulet è una nuova giocatrice del Legnano Softball

Intervista alla neo giocatrice del Legnano Softball, Raquel Mulet, che arriva direttamente da Valencia in Spagna.

Raquel Mulet: la neo giocatrice di Legnano

Raquel Mulet è una nuova giocatrice della Sacco Legnano. Un rinforzo importante da parte del Direttore Sportivo Chicco Pisi per la nostra squadra. Classe 2004, Raquel proviene da Valencia, in Spagna e ha giocato nella Liga de División de Honor in una squadra chiamata Fènix.

Benvenuta Raquel, è la tua prima esperienza nel nostro Paese?

“Si è la prima volta che gioco in Italia, ho scelto il nostro Club perché ho visto nel Legnano l’opportunità di giocare per la prima volta fuori dal mio Paese, oltre a migliorare come giocatrice e a cercare di dare il massimo per la squadra, per lottare per il primo posto”.

Quando hai cominciato la tua avventura nel softball?

“Ho iniziato a giocare a softball a 13 anni nel Fenix di Valencia, nel 2019 ho iniziato a giocare nel campionato División de Honor, dove ho giocato sia come esterno che come ricevitore, imparando cosa significa lavorare in squadra e lottare per raggiungere l’obiettivo comune. Siamo arrivati terzi in campionato e secondi nella Coppa della Regina. L’anno successivo ho gareggiato sempre con il Fenix come catcher titolare, pur essendo uno dei giocatori più giovani della squadra. Ho continuato a essere il ricevitore della squadra fino a quest’ultima stagione, in cui siamo arrivati terzi in campionato e nella Coppa della Regina e secondi nel Campionato spagnolo Under 18. Nel giugno 2022 ho avuto la mia prima opportunità di giocare nella nazionale spagnola Under 22 ed abbiamo ottenuto il quarto posto in Europa. Poi sono stata segnalata al Legnano che in Spagna è un club molto famoso ed eccomi qui a disposizione della squadra e dello staff tecnico. Ringrazio il Presidente Massimo Gioachini per questa opportunità”.

Che cosa ti riproponi in questa tua nuova avventura?

“In questo campionato voglio cogliere ogni occasione per dare il meglio di me sia in battuta che in difesa, oltre a fare un buon lavoro di squadra con il resto delle mie compagne”.

Vuoi mandare un messaggio ai nostri tifosi?