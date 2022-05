Raduno per l'Italia under 14 di Softball

Appuntamento il 2 giugno

Gli allenamenti per la nazionale si svolgeranno sul campo Peppino Colombo di Legnano.

La FIBS ha scelto Legnano e quindi lo stadio Peppino Colombo per il prossimo raduno dell’Italia Softball Under 14, in programma giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica.

La seduta delle atlete italiane

Inizialmente la giornata si sarebbe dovuta svolgere a Saronno, ma poi il programma per le ragazze classe 2008 è cambiato e si ritroveranno quindi presso la nostra casa, che aprirà loro le porte dalle ore 10.30 alle 17.

Le atlete, con la divisa del proprio club d’appartenenza, lavoreranno in due sedute con nel mezzo la pausa pranzo.