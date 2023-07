Si è conclusa la quinta edizione del Memorial Vittorio Pino. L’appuntamento che ha caratterizzato questi tre giorni di grande softball in ricordo del Presidente del Legnano Softball e Baseball Vittorio Pino.

Quinta edizione per il memorial Vittorio Pino

Tanta passione e qualità tecnica in campo, come sarebbe piaciuto proprio a Vittorio, con lo sport sano che unisce dentro e fuori dal campo nel segno dell’amicizia e del confronto leale. I sentimenti di gratitudine e riconoscenza da parte della società con questa iniziativa voluta dal nostro Presidente Massimo Gioachini con il Consiglio per colui che ha dato tantissimo alla causa biancorossa e ha insegnato altrettanto come valori umani e sportivi che la società porta ogni giorno con se nell’interpretare l'appartenenza ai colori del Legnano Baseball Softball.