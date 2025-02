Quattro podi per la Perseverant

La Perseverant non delude nella prima prova regionale disputata ad Arese per i livelli LA avanzato e base.

Ottime prestazioni per le ginnaste della Perseverant

Sono ben quattro i podi che le ragazze allenate dal tecnico Samanta Pauselli sono riuscite ad aggiudicarsi con ottime prestazioni nel Campionato individuale LA3 avanzato e base Gaf - Zona tecnica C - Regionale. In gara per la Perseverant c’erano le allieve A1 Anna Vernavà (10) nella competizione LA Base, le allieve A3 Giorgia Calò terza classificata e Anna Tognoni (7) per il livello LA Avanzato.

Sempre per il livello LA Avanzato, la ginnasta J1 Ginevra Fiordi che sale sul secondo gradino del podio, la ginnasta J2 Sumaya Elbana che si piazza anch’essa al secondo posto e la ginnasta S1 Alessia Viscomi che sale sul primo gradino del podio. L’allieva A2 Elena D’Alfonso si piazza al sesto posto.

"Complimenti per l'impegno e la costanza"

Complimenti alle ragazze da parte della società per l’impegno e la costanza che negli allenamenti dimostrano da inizio stagione.