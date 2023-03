Quattro medaglie regionali per il Team Legnano nuoto

Quattro medaglie per i piccoli Esordienti del Team Legnano Nuoto che si sono fatti valere ai Campionati regionali che si sono svolti a Milano.

“Chi ben inizia è a metà dell’opera” recita il proverbio. E per i piccoli Esordienti A del Team Legnano Nuoto non può che essere un ottimo inizio. 4 sono infatti le medaglie conquistate ai Campionati Regionali che si sono svolti a Milano lo scorso weekend.

Ad aprire le danze sabato è stata Adele Berra che, pur partendo dalla corsia laterale, è riuscita a conquistare la seconda posizione in un 400 misti davvero emozionante. I successi sono poi giunti la mattina successiva con i 100 delfino di Luca Parozzi, virando sesto a metà gara per poi chiudere terzo con 1/100o davanti al quarto avversario. A fine mattinata è giunta poi una bellissima ed inaspettata medaglia di bronzo nella staffetta 4×200

stile femmine con Adele Berra in prima frazione, Giada Varalli in seconda, Tessa Lucini e Francesca Loiero, rispettivamente terza e quarta a partire.

Al terzo posto conquistato hanno fatto replica i colleghi maschi che, a fine pomeriggio, sono saliti sul secondo gradino del podio nella 4x100 mista composta da Maurizio Muzzo (dorso), Riccardo Parini (rana), Luca Parozzi (delfino) e Riccardo Lanzani (sl) che, con impressionante recupero, ha condotto la squadra dalla terza alla seconda posizione.

I complimenti dello staff

"Complimenti a tutto il gruppo da parte dei coach Giovanni Brazzale e Christian Pintus, più che soddisfatti dei risultati raggiunti: dai più piccoli (2011 maschi e 2012 femmine) alla loro prima partecipazione a dei Campionati Regionali, e a tutti gli altri atleti che hanno preso parte a questa due giorni di gare: Luca Bombelli, Francesca Loiero, Adele Berra, Riccardo Lanzani, Davide Procchi, Tessa Lucini, Giada Varalli, Giulia Vercellio, Leonardo Beretta, Greta Cislaghi, Emma Vallieri, Maurizio Muzzo, Riccardo Parini, Musazzi Davide, Michelangelo D'alfonso, che hanno migliorato i loro tempi di iscrizione".

Il settore giovanile è in crescita continua e questo è il risultato di due anni di lavoro che stanno iniziando a portare i loro frutti.