Due medaglie d'oro e due di bronzo per le ginnaste IKE di Legnano che domenica 23 marzo hanno disputato la prima prova del circuito Ritmica Europa.

Quattro medaglie nel fine settimana per la Ginnastica Ike

La competizione si è tenuta a Crema e ha visto impegnate più di 300 ginnaste. Sophie Lunardelli, Sonia e Serena Vulaj, Viola e Sofia Tortorelli, ginnaste del gruppo Easy di IKE, hanno debuttato in pedana con grinta e decisione nella loro prima gara. Ottimo il risultato ottenuto da ciascuna di loro: sesto posto per Sophie alla fune, e nono per Sonia alla palla; settimo posto per Viola e ottavo posto per Sofia sempre alla palla. Un altro successo per la piccola Giada Re Calegari, che ha gareggiato nella categoria allieve; sempre frizzante in pedana convince la giuria e ottiene la medaglia di bronzo con un esercizio individuale al corpo libero molto ben eseguito. Sofia Berti, ginnasta junior ha esordito quest'anno nella categoria Joy ed è subito podio! medaglia di bronzo anche per lei, che riesce a distinguersi sempre per la sua grande tenacia. È medaglia d'oro invece per Alice Nadin, che vince con un'esecuzione alla palla intensamente interpretata. Primo gradino del podio per la coppia di Alice e Sofia che si riconfermano vincenti.

Bravissime tutte le ginnaste in gara questa domenica ma un grazie speciale va a Daniela Gloria e Anita le tecniche che hanno lavorato tutto il giorno per accompagnare le ginnaste in questa competizione. Soddisfatte del risultato delle loro giovani promesse, continueranno a lavorare per migliorare ulteriormente in vista dei prossimi appuntamenti.