Quattro medaglie al nuotatore legnanese Jacopo Barbotti

L’appuntamento di Riccione si è concluso con due giorni di gare super intensi per il nuotatore legnanese Jacopo Barbotti. Un ricco bottino per l’atleta del Circolo Canottieri Agnene, tra i migliori giovani promettenti, che chiude la prima parte della stagione sportiva in vasca corta. La prima giornata di lunedì, dopo un quarto posto nella distanza dei 200 stile libero con il personal best di 1:47,00, arriva l’oro nella gara preferita dell’atleta legnanese allenato da Marco Pedoja, i 200 Misti in cui sigla il suo nuovo personale con il tempo di 1:58,66.

Il secondo giorno di gare per Barbotti

Nel secondo giorno di competizioni l’atleta gareggia in quattro gare differenti tutte molto ravvicinate ed impegnative, sia fisicamente che mentalmente, riuscendo ad essere comunque protagonista sia nei 200 Dorso , migliorando il suo personale, che nella distanza dei 400 metri Misti , conquistando in entrambe le distanze la medaglia di bronzo per poi ottenere subito dopo nella staffetta 4x200 stile libero l’oro con il tempo di 7:10,14 il nuovo record italiano di categoria ( intaccato dal lontano 1999) ed a pochissimi centesimi dal record europeo! A seguire nella “ maratona natatoria “ un 200 Rana con le ultime energie in corpo che lo vedono dodicesimo in classifica nazionale.

Due giorni intensi ricchi di soddisfazioni ed emozioni che lo lanciano verso nuovi obiettivi per la fine della stagione sportiva in vista del Trofeo 7 colli a Roma e dei Campionati Europei juniores in Lituania per i quali si è qualificato durante i Campionati Italiani assoluti.