Un’altra grande prestazione per le ragazze della Fo.Co.L Volley Legnano, che davanti al pubblico di casa hanno superato la Pallavolo Don Colleoni con un netto 3-0 (25-23, 25-12, 26-24). Questa vittoria, la quarta consecutiva, consolida la crescita in classifica della squadra guidata da coach Mauro Tettamanti.

Quarta vittoria consecutiva per la Focol in campionato

Il match ha vissuto momenti di grande intensità, con il primo e il terzo set giocati punto su punto, mentre il secondo set è stato dominato dalle legnanesi, chiuso con un perentorio 25-12. Nel terzo set, le ragazze hanno dimostrato grinta e carattere: sotto di 5 punti, sono state capaci di una rimonta straordinaria, imponendosi 26-24.

Coach Tettamanti ha dato spazio a diverse sue giocatrici: oltre al sestetto iniziale (Roncato-Stafoggia, Mazzaro-Zingaro, Agazzi-Carcano e Brogliato libero) hanno fatto il loro ingresso anche Brutti, Corti e Lenna. Martina Brogliato, MVP della serata, ha brillato grazie alla sua costanza in ricezione (47% positiva, 29% perfetta) e al contributo decisivo nei momenti chiave della partita.

I numeri della partita e i commenti

Muri punto: 7 (2 a testa per Carcano e Roncato). Ace: 6 (3 per Mazzaro). Percentuale di attacco: 40%, con un eccellente 77% di Agazzi, top-scorer Mazzaro (16), in doppia cifra con Agazzi (12) e Stafoggia (11).

Martina Brogliato:

"Siamo partite un po' in sordina, dovevamo sciogliere un po' il ghiaccio ma poi il 3-0 spiega il nostro valore. Il terzo set eravamo sotto ma abbiamo fatto vedere che nei momenti cruciali abbiamo spinto, le abbiamo riprese e quindi bene così"

Mia Brutti: "Abbiamo dimostrato di essere un gruppo bello e unito. Nel momento del bisogno siamo state compatte. Siamo felici, ma pensiamo già alla prossima settimana: dobbiamo tornare in palestra ad allenarci per l'ultima partita"

Alice Stafoggia: "Manca ancora una partita prima della pausa. Non dobbiamo dare niente per scontato e scendere in campo come abbiamo fatto stasera, imponendo il nostro gioco perché solo così possiamo portare a casa un altro risultato netto"

Le legnanesi chiuderanno il 2024 sabato prossimo sul campo di Chiavenna, per l’ultima partita prima della pausa natalizia. Un match cruciale per consolidare quanto di buono fatto finora.

La festa di Natale

La serata non si è conclusa con la vittoria in campo: subito dopo il match, il campo si è trasformato in un luogo di festa per il tradizionale evento natalizio della Fo.Co.L.

L'intero settore giovanile ha invaso il campo in un’atmosfera festante, con giochi, premiazioni e tante risate. Un momento di condivisione che ha unito atlete, staff e tifosi, chiudendo una splendida giornata all’insegna dello sport e della comunità.

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Don Colleoni Trescore 3-0

(25-23, 25-12, 26-24)

Fo.Co.L Legnano: Lenna, Carcano 5, Brutti 1, Agazzi 12, Stafoggia 11, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti 1, Filippini (L), Nella, Mazzaro (C) 16, Roncato 4, Zingaro 7. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 6 ace (9 errori in battuta), 53% in ricezione (35% perfetta), 40% in attacco, 7 muri.

Don Colleoni Trescore: Bottazzi 2, Busetti (L), Pirola, Manzoni, Belussi, Pacchiotti (L), Gallizioli 8, Secomandi, Pillepich 2, Milani (C) 2, Pinto 7, Sabbioni 4, Rossi 9. Allenatrice: Bonetti. Assistente: Bergamelli.

Note: 1 ace (11 errori in battuta), 42% in ricezione (20% perfetta), 29% in attacco, 5 muri.